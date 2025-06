Morti sul lavoro in aumento la Campania sul podio per il maggior numero di vittime totali | i dati

Lavoro e sicurezza, un binomio che richiede attenzione costante: i recenti dati mostrano un inquietante aumento delle morti sul lavoro in Italia, con la Campania al primo posto. Più di 200 vittime in pochi mesi, tra incidenti in itinere e sul campo, evidenziano l'urgenza di intervenire. La situazione nelle regioni del Sud e del Nord è allarmante: è ora di agire per proteggere chi lavora ogni giorno.

Tempo di lettura: 6 minuti In aumento le morti sul lavoro. Più della metà del Paese è in zona rossa e arancione. Sul podio dell'insicurezza nazionale: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Abruzzo, Sicilia e Campania. A fine aprile sono 211 gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 80 quelli in itinere. In Lombardia, in Veneto, in Campania e in Sicilia il maggior numero di vittime totali. Costruzioni, Trasporti e Magazzinaggio e Attività Manifatturiere i settori più colpiti. In lieve calo il numero complessivo delle denunce di infortunio (mortali e non): -0,9% rispetto ad aprile 2024.

