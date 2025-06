morti nei lager nazisti ristori ai figli quattro sì

Nel cuore di Montelupo Firenze si accende il dibattito sui ristori ai figli delle vittime dei lager nazisti, tra speranze e battaglie legali. Nonostante l’istanza del Comune sia stata respinta, l’amministrazione si prepara a fare ricorso in appello, mentre emergono le prime sentenze favorevoli ai privati. Una lotta giusta per riconoscere e onorare la memoria di coloro che hanno subito le atrocità del Terzo Reich.

MONTELUPO (Firenze) L’istanza del Comune ha avuto esito negativo, ma l’amministrazione sta valutando con l’avvocato Diego Cremona il ricorso in appello. Negli ultimi mesi, però, sono state depositate anche le prime cinque sentenze relative alle citazioni presentate (13 in tutto) dai privati per i ristori per i crimini del Terzo Reich. Quattro di queste, che coinvolgevano i familiari di Luigi Bardini, Rolla Arrostiti, Carlo Castellani, i fratelli Dante e Adolfo Fossi, Erasmo Frizzi, hanno dato ragione ai figli che chiedono giustizia per i loro padri catturati con l’inganno, ingiustamente imprigionati e ridotti in schiavitù. 🔗 Leggi su Lanazione.it