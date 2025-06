Mortal kombat legacy kollection | tutti i giochi da scoprire

Sony State of Play 2025 ha portato una sorpresa straordinaria per i fan di Mortal Kombat: la Mortal Kombat Legacy Kollection. Questa raccolta imperdibile include otto capitoli iconici, svelando l’evoluzione della saga attraverso diverse piattaforme e epoche. Un’occasione unica per rivivere le sfide più intense e scoprire titoli rari e dimenticati. L’introduzione del ...

Il Sony State of Play 2025 ha svelato una delle novità più attese per gli appassionati di fighting game: la Mortal Kombat Legacy Kollection. Questa collezione speciale riunisce otto titoli storici della saga, offrendo un’esperienza completa che abbraccia diverse epoche e versioni dei giochi. La raccolta si distingue per la presenza di titoli arcade, console e handheld, alcuni dei quali difficili da reperire singolarmente. L’introduzione del supporto al gioco online con tecnologia rollback netcode rappresenta una vera innovazione, consentendo ai fan di sfidarsi in partite senza lag da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mortal kombat legacy kollection: tutti i giochi da scoprire

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mortal Kombat Legacy Kollection

Mortal Kombat 2: i 9 nuovi personaggi che non vedo l’ora di incontrare - Il nuovo capitolo di Mortal Kombat sta per arrivare, portando con sé l'emozione di incontrare ben nove nuovi personaggi! Dopo il reboot del 2021, la speranza è che questa volta il film riesca a catturare l'essenza della celebre saga videoludica.

Preparati per Mortal Kombat: Legacy Kollection, che include: Più giochi della serie Mortal Kombat Multiplayer online con rollback netcode ? Un documentario approfondito sulla creazione della leggendaria serie Scopri di più: https://play.st/4jGuOBL Partecipa alla discussione

Mortal Kombat: Legacy Kollection annunciato con un trailer allo State of Play - Tra le sorprese dello State of Play di giugno, c'è anche l'annuncio della Mortal Kombat: Legacy Kollection, una raccolta che include i primi capitoli della celebre serie picchiaduro usciti negli anni ... Da msn.com

Mortal Kombat: Legacy Kollection ripristina tutti i giochi di Mortal Kombat da arcade, home e palmari - I fan dei giochi di combattimento devono aver apprezzato State of Play: beyond the Arc System Works Marvel Game, Digital Eclipse (noto per il restauro di videogiochi storici, da console o arcade) ha a ... msn.com scrive

L’annuncio di Mortal Kombat: Legacy Collection e il controller Project Defiant: una nuova era per i fighting games - Mortal Kombat torna con Legacy Kollection su PS5/PS4 e contemporaneamente Sony svela Project Defiant, il suo primo fight stick wireless. Segnala drcommodore.it

Mortal Kombat: Legacy Kollection - Official Announce Trailer