Morta per sfuggire alle fiamme | L’incendio era pianificato

Una tragedia che lascia senza parole: una donna, in fuga dalle fiamme dell’incendio pianificato dall’uomo che avrebbe dovuto proteggerla, ha trovato la morte nel tentativo disperato di salvarsi. La crudeltà di questo femminicidio, avvolto da inganni e tradimenti, ha sconvolto gli inquirenti, che ora cercano di fare luce su un gesto calcolato e orribile. È in carcere Michael Pereira, accusato di aver orchestrato questa tragica trappola fatale.

Un femminicidio la cui "crudeltà" ha scioccato gli inquirenti, convinti che ci sia stata "pianificazione". A colpire sono state anche l’indifferenza e le "bugie" dell’uomo che avrebbe costruito una trappola di fuoco da cui la sua compagna ha cercato disperatamente di uscire viva. È in carcere ora Michael Pereira, 45 anni, fermato per omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver ucciso Sueli Leal Barbosa (foto), che si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire al rogo. Il 45enne, nato in Brasile, non ha "manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza", scrive la pm Maura Ripamonti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morta per sfuggire alle fiamme: "L’incendio era pianificato"

