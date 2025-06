Morta per salvarsi dal rogo a Milano pm chiede il carcere per il compagno

Una tragedia che scuote Milano: Sueli Leal Barbosa, precipitata dal quarto piano nel tentativo di sfuggire a un incendio doloso, ha perso la vita in modo atroce e consapevole. La pm Maura Ripamonti ha ora richiesto il carcere per il suo compagno, Michael Pereira, reo di aver causato una morte così prolungatamente dolorosa e deliberatamente evitabile. Un caso che solleva ancora una volta il dubbio sulla violenza domestica e le sue tragiche conseguenze.

Sueli Leal Barbosa, precipitata dal quarto piano in viale Abruzzi a Milano per sfuggire all'incendio appiccato dal suo compagno, è andata incontro a "una morte atroce, consapevole" e "con sofferenze prolungate, sicuramente non solo prevedibili ma ricercate". Con queste motivazioni la pm di Milano Maura Ripamonti ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per Michael Pereira, il 45enne accusato del delitto. La vittima, come ha sottolineato la pm nella sua richiesta inviata alla gip Anna Calabi, "si è trovata intrappolata" nell'appartamento tra la balaustra della portafinestra e "le fiamme roventi, il calore terribile, un fumo nero e irrespirabile". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morta per salvarsi dal rogo a Milano, pm chiede il carcere per il compagno

