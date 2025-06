Morena boccata d’ossigeno | cinque milioni per prolungare la strada e per il nuovo parco

Morena, quartiere in continua evoluzione nel cuore di Roma, riceve un importante impulso con uno stanziamento di 5 milioni di euro deciso dal Campidoglio. Questa cifra mira a prolungare la strada principale e a creare un nuovo parco, risolvendo le criticità storiche del territorio. Con interventi concreti, Morena si prepara a una rinascita urbana che promette di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, portando nuova linfa e vitalità alla periferia romana.

Il Campidoglio, con una delibera di giunta, ha stanziato 5 milioni di euro per affrontare due delle principali criticità che riguardano il territorio più periferico del quadrante sud est di Roma. I deficit urbanistici di Morena In una zona che alla fine degli anni Settanta era ancora. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Morena, boccata d’ossigeno: cinque milioni per prolungare la strada e per il nuovo parco

