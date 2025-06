Monza apre 24 cantieri pubblici Scuole marciapiedi municipio | Ma i soldi non bastano mai

Monza si anima con 24 nuovi cantieri pubblici, tra scuole, marciapiedi e il municipio, testimoniando un impegno straordinario per migliorare la città. Tuttavia, nonostante gli investimenti crescenti, i fondi sembrano sempre insufficienti di fronte alle tante esigenze. Tra interventi e finanziamenti PNRR, il bilancio continua a salire, ma la sfida di fare di più con meno rimane. Quest’anno ...

Tre anni di cantieri, decine di interventi, un bilancio in crescita costante. È il quadro tracciato ieri da Marco Lamperti, assessore all’Urbanistica, in un incontro alla sede del Pd monzese. Negli ultimi anni, complici anche i finanziamenti ottenuti tramite Pnrr, sono aumentate di molto le spese per i cantieri pubblici, dai 18 milioni del 2021 e dai 24 milioni del 2022, ai 34 milioni del 2023, fino addirittura ai 51 milioni del 2024. Quest’anno si scende a quota 35 milioni, ma aumentano di molto le opere a consuntivo. In tutto 24 grandi cantieri su diversi fronti: dall’ edilizia scolastica alla riqualificazione urbana, dai giardini pubblici agli edifici storici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza apre 24 cantieri pubblici. Scuole, marciapiedi, municipio: "Ma i soldi non bastano mai"

