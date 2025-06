Montesano compie 80 anni | Verdone? Peccato non abbia più voluto lavorare con me

Enrico Montesano, il mitico attore romano, celebra oggi 80 anni ricchi di sorrisi e successi. Dopo una carriera straordinaria, tra comicità e teatro, si prepara a tornare in tournée con "Ottanta tanta voglia di stare con voi", un omaggio alla sua lunga passione per il palcoscenico. Un traguardo che invita a riflettere sul valore dell'amicizia e delle collaborazioni perdute, come quella con Verdone. La sua storia continua a emozionare e sorprendere.

(Adnkronos) – "Preferisco dire che è la quarta volta che ne compio venti". Enrico Montesano compie oggi 80 anni. L'attore romano, nato il 7 giugno del 1945, si racconta in un'intervista al 'Corriere della Sera'. A gennaio sarà in tournée con 'Ottanta tanta voglia di stare con voi', uno spettacolo (prodotto da Clodio Management) fatto .

