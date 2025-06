Montemesola tre giorni di odori nauseanti e fumo | allarme tra i cittadini Intervenuti i Carabinieri

situazione ha sollevato un immediato stato di preoccupazione tra la comunità, che chiede risposte e interventi tempestivi per proteggere la salute pubblica e l’ambiente locale.

Tarantini Time Quotidiano Tre giorni di odori insopportabili, una nube di fumo persistente e finestre chiuse nonostante il caldo ormai alle porte. È quanto accaduto a Montemesola, generando allarme tra i residenti. Numerosi cittadini hanno tempestato la redazione di segnalazioni via email e WhatsApp, preoccupati per la situazione. Il fenomeno si è protratto per tre giorni consecutivi, con picchi più intensi nelle ore notturne e all’alba. La preoccupazione maggiore era che qualcuno avesse deciso di smaltire illegalmente materiale plastico – e quindi potenzialmente tossico – incendiandolo. Dopo l’ennesima segnalazione e dopo aver constatato personalmente la presenza del forte odore in paese, nella tarda serata di ieri abbiamo deciso di contattare il sindaco Ignazio Punzi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, tre giorni di odori nauseanti e fumo: allarme tra i cittadini. Intervenuti i Carabinieri

