Montegrotto al congresso europeo del turismo termale a Budapest

Montegridto al Congresso Europeo del Turismo Termale a Budapest, il sindaco Riccardo Mortandello, Presidente dell’EHTTA, ha portato l’eccellenza delle sue terme all’attenzione internazionale. Durante l’evento, ha presentato con successo il caso di studio della città euganea, evidenziandone il ruolo come esempio di innovazione e sostenibilità nel settore termale. Un riconoscimento che rafforza Montegrotto come protagonista nel panorama europeo del benessere e del turismo termale.

Il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello, in qualità di Presidente dell’EHTTA, l'associazione europea delle città termali storiche, ha partecipato al Congresso del Turismo Termale 2025 di Budapest presentando con successo il caso di studio della città euganea come esempio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Montegrotto al congresso europeo del turismo termale a Budapest

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Montegrotto Congresso Turismo Termale

Turismo termale, nuovo polo a Montegrotto Terme - Un nuovo complesso di piscine termali e spa nel cuore di ... hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo Federico Caner, il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello, la consigliera ... Riporta guidaviaggi.it

Il settore termale del Veneto in flessione: è l'unico in calo nel turismo - La flessione del turismo termale ... viene dal sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, che ritiene fondamentale che insieme ai due comuni strettamente termali si promuova l'intero territorio ... rainews.it scrive

Turismo termale: sui Colli Euganei in crescita le presenze degli italiani - Abano e Montegrotto contano 90 alberghi con 250 piscine a costituire un grande parco acquatico, il più grande distretto termale d’Europa per turisti in cerca di relax, rigenerazione e benessere. Riporta rainews.it

Osservatorio sul turismo termale