Montedoglio Giani | Accordo storico Toscana-Umbria Presto altre intese

Un nuovo capitolo di collaborazione tra Toscana e Umbria si apre con l'adesione di Montedoglio a un accordo storico, firmato a Castiglion del Lago. Con Eugenio Giani e Stefania Proietti impegnati in un'intesa che promuove la gestione condivisa delle risorse idriche, si delineano prospettive di ulteriore cooperazione. Questo passo, simbolo di un impegno comune, segna l'inizio di un percorso che promette di rafforzare i legami tra le due regioni, portando a nuove intese in vista di un futuro piĂą sostenibile.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Un accordo storico, quello firmato questa mattina a Castiglion del Lago (Pg), dove con i presidenti Eugenio Giani e Stefania Proietti. hanno sottoscritto l'Accordo per la gestione e l'utilizzo condiviso delle risorse idriche per usi idropotabili e irrigui dello schema di Montedoglio tra Regione Umbria e Regione Toscana. Alla firma, nella cerimonia che si è tenuta nel Comune affacciato sul lago, anche l'AutoritĂ di Bacino Distrettuale Appennino Centrale, AutoritĂ di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e Nicola dell'Acqua, Commissario straordinario nazionale, per l’adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsitĂ idrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montedoglio, Giani: "Accordo storico Toscana-Umbria. Presto altre intese"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Accordo Giani Storico Toscana

À Firenze oghje cù u Presidente di l’esecutivu è una delegazione d’eletti corsi, emu celebratu u Babbu di a Patria in sta terra di Tuscana da sempre pè noi « terra ferma ». L’occasion d’accompagner la signature par @Gilles_Simeoni et @EugenioGiani d’ un a Partecipa alla discussione

ARPAT (@arpatoscana) Partecipa alla discussione

Montedoglio, Giani: "Accordo storico Toscana-Umbria. Presto altre intese" - Un accordo storico, quello firmato questa mattina a Castiglion del Lago, dove con i presidenti Eugenio Giani e Stefania Proietti. hanno sottoscritto l'Accordo per la gestione e l'utilizzo condiviso de ... Si legge su lanazione.it

“Toscana tutto l’anno”: nasce il calendario condiviso di rievocazioni storiche, tradizioni e folclore - Il progetto Toscana tutto l’anno nasce per fare sistema e riunire tutte le principali realtà toscane collegate al mondo del folclore ... Segnala msn.com

Welfare: Cgil, in Toscana accordo storico a tre - "È un accordo storico a tre, in cui viene ripreso ... per questo nuovo impegno preso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dalla giunta regionale, in particolar modo gli assessori ... Segnala ansa.it

Geotermia, c'è l'accordo tra Regione Toscana ed Enel green power: concessioni rinnovate per 20 anni