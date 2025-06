monte morello sprint dei lavori anticipata la riapertura della strada

Monte Morello si anima di speranza: l’anticipata riapertura della strada prevista per il 23 luglio porta sollievo ai residenti e alle attività economiche, ancora scossi dall’alluvione e dalla frana. Dopo intensi sopralluoghi e lavori di messa in sicurezza, la Città Metropolitana di Firenze annuncia una svolta positiva, riducendo drasticamente i disagi e riaccendendo le opportunità di ripresa. È un passo importante verso il ritorno alla normalità nel cuore verde della Toscana.

di Sandra Nistri Una notizia positiva per i residenti nell'area di Morello e per le attività economiche della zona che, dal 14 marzo scorso, stanno vivendo grandissimi disagi per la frana provocata dall' alluvione poco dopo il Rifugio Gualdo. La riapertura al traffico della direttrice – come fa sapere la Città Metropolitana di Firenze - è stata anticipata al prossimo 23 luglio. Ulteriori sopralluoghi svolti nelle ultime settimane hanno permesso infatti di consolidare il quadro conoscitivo, sensibilmente migliorato rispetto a quanto apparso subito dopo l'emergenza. In particolare, le analisi effettuate al chilometro 7 (località Le Torricelle) hanno permesso di individuare un modello geotecnico che consente l'attraversamento una tantum dell'escavatore da 300 quintali con braccio di 9 metri, necessario alle prime attività di messa in sicurezza al chilometro 11 (località Gualdo).