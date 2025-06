Montalcino ‘Red Line Film Festival’

Nel cuore di Montalcino, tra vigneti e storia, si prepara la seconda edizione del “Red Line International Film Festival”, un evento che unisce cinema, cultura e spettacolo in un affascinante viaggio tra le colline toscane. Dal 11 al 15 giugno, protagonisti saranno 33 film selezionati, accompagnati da masterclass, incontri e concerti, creando un’esperienza unica per appassionati e curiosi. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento internazionale immersi in un’atmosfera senza paragoni.

Presentata ieri nella sala del caminetto dello storico Palazzo Pubblico di Montalcino la seconda edizione di “Red Line, International Film Festival”. Il concorso cinematografico si terrà nei giorni dall’11 al 15 giugno e interesserà il territorio comunale con le proiezioni che avranno luogo a Montalcino e Montisi. Saranno cinque giorni di proiezioni, masterclass, incontri, spettacoli teatrali e concerti. 33 i film in programma, a fronte di più di 600 iscrizioni ricevute in arrivo dai 5 continenti, con 5 sezioni internazionali (Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario assegnati dalla Giuria internazionale), Rural Heritage & Identity (assegnato da una giuria specifica) e Little Red (Cinema per bambini e ragazzi) dove il vincitore verrà deciso dai voti dei piccoli spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montalcino ‘Red Line Film Festival’

In questa notizia si parla di: Montalcino Film Line Festival

Montalcino ‘Red Line Film Festival’ - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

Red Line International Film Festival, a Montalcino II edizione - In programma dall’11 al 15 giugno tra Montalcino e Montisi, nel cuore della Toscana, il Red Line International Film Festival – rassegna internazionale dedicata al cinema indipendente e d ... Lo riporta sienafree.it

A MONTALCINO LA 2^ EDIZIONE DEL "RED LINE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL" - In programma dall’11 al 15 giugno tra Montalcino e Montisi, nel cuore della Toscana, il Red Line International Film Festival - rassegna internazionale dedicata al cinema indipendente e d’autore - ... Da oksiena.it

RED LINE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA