Montagna | tutti a caccia del Villa Minozzo

di riconquistare il cuore degli appassionati con una squadra forte e determinata. Il 73° Torneo della Montagna si preannuncia ricco di emozioni, sorprese e sfide che accenderanno l’entusiasmo di tutto il territorio. Preparevi a vivere giornate di pura adrenalina, tra sport, passione e sana rivalità. La caccia al titolo è aperta: chi conquisterà la vetta quest’anno?

Tante novità, graditi ritorni di formazioni storiche, sano campanilismo e le immancabili polemiche. Rombo di motori per il 73° Torneo della Montagna che con l’anticipo di oggi pomeriggio Collagna-Baiso e le restanti gare domenicali torna ad infiammare il nostro Appennino. Al via ben 17 formazioni (tre in più rispetto alla scorsa estate) pronte ad inseguire il Villa Minozzo, rientrato proprio l’anno scorso nella kermesse del Csi e capace di aggiudicarsi l’epilogo carpinetano con la big Cervarezza. Ironia della sorte, il sorteggio e il successivo calendario propone Villa Minozzo-Cervarezza come sfida inaugurale del girone B, battezzato come il raggruppamento di ferro anche per la presenza del Felina, campione due estati fa e il Castellarano che ritorna in lizza dopo ben 19 anni e per la prima volta il circo del Montagna sbarcherà al ’Ferrarini’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it