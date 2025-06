Montagna fiorentina Londa è qui la festa

La montagna fiorentina di Londa si prepara a vivere un'emozionante celebrazione della cultura, della natura e dello spirito di comunità. Per due settimane, questo incantevole angolo della Toscana si trasformerà in un palcoscenico vibrante di talk, trekking, laboratori e concerti, rendendo omaggio alla ‘montagna di mezzo’. Non perdete l’appuntamento con il rinato Festival della Montagna Fiorentina: un’esperienza unica che unisce tradizione e innovazione, e che promette di lasciare tutti senza fiato.

Due settimane per celebrare la vita e la cultura della ‘montagna di mezzo’ con tanti talk, incontri, trekking, laboratori e concerti. Torna, alla sua seconda edizione ma completamente rinnovato, il ‘Festival della Montagna Fiorentina’ che si svolgerà a Londa dal prossimo mercoledì e fino a domenica 15 e in seconda battuta dal 14 al 20 luglio, questa volta a San Godenzo. Tanta l’attesa per l’inaugurazione, che sarà mercoledì alle 12 a Londa con la presentazione della terza edizione di ‘A dimora’, la residenza d’artista della montagna fiorentina. E poi trekking verso La Rota, Poggio Ratoio e il Castello di San Leolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Festival della Montagna Fiorentina - Il Festival della Montagna Fiorentina celebra le eccellenze naturalistiche e culturali dei Comuni di Londa e San Godenzo, nell’Appennino Tosco-Romagnolo, a breve distanza da Firenze.

