Monreale abbandona il sacchetto a Piazzetta Arancio multata donna

Monreale rafforza la sua lotta contro l'abbandono dei rifiuti, utilizzando la tecnologia per tutelare il suo splendido centro storico. Recentemente, grazie ai sistemi di videosorveglianza, è stata sorpresa una donna che lasciava un sacchetto in Piazzetta Arancio, ricevendo immediatamente una multa. Un esempio di come l’amministrazione locale si impegni a preservare il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini, dimostrando che il rispetto ambientale si costruisce con azioni concrete.

Monreale – Continua l’azione di controllo e repressione del Comando di Polizia Municipale del Comune di Monreale contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, è stata individuata un’altra cittadina mentre depositava un sacchetto di rifiuti in Piazzetta Arancio, nel pieno centro storico. La notizia è stata resa nota stamane dall’Assessore all’Igiene . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, abbandona il sacchetto a Piazzetta Arancio, multata donna

In questa notizia si parla di: Monreale Sacchetto Piazzetta Arancio

Monreale, arrivano 2,5 milioni per la riqualificazione della villa comunale - La Giunta comunale di Monreale ha approvato il progetto ... ma si integra strettamente con la riqualificazione delle due piazze (approvata anch'essa), con i lavori in corso all'antivilla comunale ... Da palermotoday.it

Da Monreale a Palermo col sacchetto, monrealesi beccati e multati - Da Monreale a Palermo col sacchetto, monrealesi beccati e multati. Ci sono anche diversi monrealesi tra i multati dal Comune di Palermo per conferimento illecito. Giambrone e Messina hanno ... informazione.it scrive

Monreale, il campione olimpico del lancio del sacchetto - è quella del lancio del sacchetto. Si tratta di una specialità nella quale, da sempre, Monreale si è distinta al punto tale da poter presentare agguerriti rappresentanti anche in importanti contesti ... Segnala monrealenews.it