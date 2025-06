Monopoli-Fasano fissata l' inaugurazione per il nuovo ospedale della Asl di Bari

Sei pronto a scoprire un nuovo capitolo nella sanità pugliese? Il 26 luglio 2025 segnerà l'inaugurazione ufficiale del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, simbolo di innovazione e miglioramento dei servizi sanitari nella regione. Con il trasferimento delle attività dall’ospedale "San Giacomo" al nuovo complesso in contrada Sant'Antonio d'Ascula, si apre una fase promettente per la salute pubblica, garantendo assistenza moderna e di qualità per tutta la comunità.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica che il 26 luglio 2025 sarà avviato il trasferimento delle attività dall'ospedale "San Giacomo" di Monopoli al nuovo ospedale Monopoli - Fasano, in contrada Sant'Antonio d'Ascula, il cui completamento è previsto entro fine 2025, "così da.

