Monica Vanin eletta nuova presidente delle guide turistiche

Con entusiasmo e un rinnovato spirito di crescita, Monica Vanin è stata eletta nuova presidente delle Guide Turistiche. Nei giorni scorsi, presso la sede centrale di Confesercenti Parma, l’assemblea di Federagit ha segnato un passo importante per il settore, affrontando tematiche chiave per rilanciare il turismo locale. Un momento di confronto che apre nuove prospettive e opportunità, rafforzando il ruolo delle guide turistiche nel panorama parmense e oltre.

Nei giorni scorsi, presso la sede centrale di Confesercenti Parma, si è tenuta l’assemblea organizzativa di Federagit, associazione che rappresenta le guide turistiche e gli accompagnatori del territorio parmense. Numerosi i temi affrontati all’ordine del giorno, introdotti dal coordinatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Monica Vanin eletta nuova presidente delle guide turistiche

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Guide Turistiche Monica Vanin

Incertezza sulle prove d’esame del bando per guide turistiche. Il Tar rinvia, le associazioni si dividono - L’incertezza aleggia sulle prove d’esame del primo concorso nazionale per guide turistiche: il Tar del Lazio ha rinviato al 14 ottobre 2025 la decisione sul ricorso, lasciando oltre 26.

Elezioni regionali, l'ex assessore Monica Vanin candidata per l'Ncd. L'ufficialità - Elezioni regionali, l'ex assessore Monica Vanin candidata per l'Ncd. L'ufficialità è arrivata l'altra sera, nell'incontro conviviale tenutosi in un noto ristorante di Ca' Savio, alla presenza ... Scrive ilgazzettino.it

Auguri da Monica Vanin