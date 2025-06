Monica Vanin eletta nuova presidente delle guide turistiche

Monica Vanin è stata eletta nuova presidente delle Guide Turistiche, portando una ventata di innovazione e passione nel settore. Durante l’assemblea organizzativa di Federagit a Parma, si sono discussi temi fondamentali per il futuro delle guide turistiche e degli accompagnatori del territorio. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo ricco di opportunità e sfide, che promettono di valorizzare ancora di più il patrimonio culturale parmense e italiano.

Nei giorni scorsi, presso la sede centrale di Confesercenti Parma, si è tenuta l'assemblea organizzativa di Federagit, associazione che rappresenta le guide turistiche e gli accompagnatori del territorio parmense. Numerosi i temi affrontati all'ordine del giorno, introdotti dal coordinatore.

