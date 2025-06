Moneta in edicola oggi previdenza e salute | perché le Assicurazioni saranno decisive

Scopri oggi in edicola Moneta, il settimanale che analizza le sfide e le opportunità della nostra economia. Tra un servizio dedicato alle tendenze moda e approfondimenti sui movimenti bancari più dinamici degli ultimi anni, si apre un capitolo cruciale sulla previdenza e la salute. Le assicurazioni si rivelano ormai decisive per proteggere il futuro di individui e famiglie. Perché il settore assicurativo sarà il protagonista della prossima svolta economica? Continua a leggere per scoprirlo.

Oltre al servizio di copertina dedicato al risiko nella moda, il numero di Moneta - il settimanale economico che esce il sabato con Libero, il Giornale e Il Tempo - approfondisce anche le operazioni in corso nel comparto bancario italiano, teatro di un fermento che non si vedeva da anni. Opa e Ops scuotono il settore, anche a Piazza Affari: i titoli finanziari corrono, sostenendo l’intero listino milanese, arrivato a superare la soglia dei 40mila punti. Un boom che porta ottimismo ma anche qualche timore. E mentre altri si muovono sul fronte del risiko bancario, Intesa Sanpaolo adotta un modo diverso di fare espansione, cercando opportunità più lontane sui mercati internazionali del debito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Moneta in edicola oggi, previdenza e salute: perché le Assicurazioni saranno decisive

In questa notizia si parla di: Moneta Edicola Previdenza Salute

Moneta, la moda cambia bussola. Spettro bolla sul risiko bancario - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Come scrive msn.com

Ministero della Salute. Emessa moneta da 2€ a corso legale su tutto il territorio comunitario per i 60 anni dalla sua istituzione - Sul dritto della moneta c'è la rappresentazione allegorica della salute con alcuni elementi simbolo dell'attività del Ministero: ambiente, ricerca, alimentazione e medicina affiancati da un ... Si legge su quotidianosanita.it