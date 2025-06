Mondiali a rischio una pessima Italia battuta 3 a zero dalla Norvegia

Una serata da dimenticare per l’Italia, sconfitta 3-0 in Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra azzurra ha subito un primo tempo falloso, con Sorloth, Nusa e Haaland che hanno inferto colpi decisivi. Ora, il cammino verso il Qatar si complica: la sfida di ritorno sarà decisiva per il destino degli Azzurri. Riusciranno a risollevarsi?

La Norvegia mette subito nei guai l’Italia nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 nella partita d’andata a Oslo: 3-0 il risultato finale. A sbloccare al 14? Sorloth, il raddoppio al al 34? di Nusa, il tris messo a segno da Haaland al 42?. Nel secondo tempo la Norvegia sfiora il poker con Berg al 64? . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mondiali a rischio, una pessima Italia battuta 3 a zero dalla Norvegia

