Mondiale per Club 2025 la Fifa userà l’AI per il fuorigioco

Per il Mondiale per Club 2025, la FIFA sperimenterà l'intelligenza artificiale per le decisioni sul fuorigioco, rivoluzionando il modo di vivere il calcio. Questa innovazione promette di rendere le partite più giuste e veloci, portando il gioco a un nuovo livello di precisione tecnologica. Segui le nostre dirette e i contenuti su Sportface Tv per scoprire tutte le novità di questa emozionante rivoluzione nel calcio internazionale. Per restare aggiornato, non perdere nemmeno un istante.

Al Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, sarà testato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il fuorigioco. Il prossimo Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, sarà l'occasione per vedere, oltre che le più grandi squadre del mondo sul terreno di gioco, anche diverse innovazioni tecnologiche.

