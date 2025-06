Mondello via Azalea invasa dai rifiuti

Nel cuore di Valdesi, via Azalea a Mondello si trasforma in una discarica a cielo aperto, invasa da rifiuti abbandonati e lasciati senza rispetto. Un problema che minaccia il decoro e la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. È ora che le istituzioni, come RAP e la circoscrizione, intervengano con decisione per ripristinare ordine e pulizia.u0007

Via Azalea - zona di passaggio nel cuore di Valdesi, a Mondello - è invasa dai rifiuti che non vengono conferiti nei bidoni di riferimento, ma vengono gettati senza criterio generando puzza e problemi di igiene. Per non parlare del decoro, ma la Rap e la circoscrizione dove sono?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mondello, via Azalea invasa dai rifiuti

