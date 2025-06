Monastero Visitazione Porte aperte ai cittadini

Vieni a scoprire il magico Monastero della Visitazione in una domenica all’insegna della scoperta e del ricordo. Dalle visite guidate al parco e agli interni, alle testimonianze audio e video, fino a un conviviale picnic sotto i secolari cedri. Ti aspettiamo per vivere insieme “La ruota del ricordo”, un’esperienza unica pensata per avvicinare cittadini e patrimonio storico. Non mancare, sarà un giorno indimenticabile!

Una domenica al Monastero della Visitazione. Una giornata con visite guidate al parco e all’interno della struttura seguendo Giuliano, l’ultimo custode, un’esposizione nei chiostri degli oggetti della vita quotidiana delle monache, un angolo dove ascoltare testimonianze audio e video ricordi e un picnic insieme sotto i cedri secolari. È ’ La ruota del ricordo ’, il nuovo appuntamento organizzato dalla Fondazione Sant’Orsola domani, dalle 10 alle 19, al Monastero della Visitazione. Obiettivo: far emergere e far conoscere, mettere al centro, i ricordi di chi negli anni lo ha frequentato e ha incontrato le monache che lo hanno abitato, affinché tutta questa vita non vada perduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

