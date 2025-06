Monaco fa riflettere | Sinner ha fatto sembrare Djokovic un esordiente Può dare fastidio ad Alcaraz

Le emozioni di Roland Garros hanno acceso i riflettori su un tennis appassionante e ricco di sorprese. Sinner, con la sua intensità, ha fatto sembrare Djokovic un esordiente, mentre Alcaraz potrebbe trovare fastidio nelle sue sfide future. Dario Puppo, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, analizza ogni dettaglio in TennisMania, il nostro approfondimento esclusivo sul grande slam parigino. Scopriamo insieme cosa riserva il tennis degli ultimi giorni.

Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, ha come di consueto condotto TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema totalmente dominante: le semifinali del Roland Garros, con lunghe digressioni su Sinner, Djokovic e anche Musetti, molto circostanziate. Il primo tema, passato rapidamente in rassegna, è quello su ErraniPaolini, con le azzurre in finale di doppio: " Ieri le russe non sono scese in campo, al di là delle azzurre, la resistenza è stata molto più scarsa del previsto ". Si entra poi su Musetti-Alcaraz: " Musetti per far partita con Alcaraz doveva leggermente snaturarsi.