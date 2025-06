Momenti drammatici in un campeggio a Menaggio | turista tedesca soccorsa d' urgenza con l' elicottero

Momenti di grande tensione hanno sconvolto questa mattina il tranquillo campeggio di Menaggio, quando una turista tedesca di 74 anni ha accusato un improvviso e grave malore. La prontezza degli operatori ha permesso un intervento tempestivo e, in un'operazione di grande precisione, l'elicottero di emergenza è stato chiamato per trasportarla d'urgenza in ospedale. La vostra attenzione si concentra ora sulle sue condizioni di salute, mentre l'intera comunità attende aggiornamenti rassicuranti.

Momenti di grande apprensione questa mattina, 7 giugno 2025, a Menaggio. Una donna di 74 anni, di nazionalità tedesca, è stata colta da un grave e improvviso malore mentre si trovava all'interno di un campeggio (zona cimitero comunale). Le sue condizioni sono apparse subito molto serie

