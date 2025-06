Molto meglio che stare soli ecco un centro estivo per i ' nonni' | L' intento è divertirsi e stare sereni

hanno ideato un progetto innovativo pensato per regalare ai nonni un’estate all’insegna del divertimento e della serenità. Un’occasione unica per socializzare, riscoprire passioni e vivere momenti di gioia in compagnia. Con questa iniziativa, Silvia e Federica dimostrano che l’età è solo un numero e che la spensieratezza non ha scadenza. E così, il centro estivo diventa il luogo ideale per...

Nel mese di giugno l'apertura di un centro estivo ricreativo non è una grande notizia, ma se l'età degli iscritti va dai 60 anni in su, allora sì, se ne può parlare. A organizzare un "centro estivo per anziani" sono Silvia Magnani e Federica Poggi, esperte di educazione e relazioni, che per.

Quel mondo non c'è più e in questo passaggio secolare abbiamo più che mai bisogno di pensiero. Non serve a un partito puntare ad assorbire degli intellettuali, candidandoli o altro ma riconoscere politicità ai luoghi di elaborazione del pensiero e stare con lo

Domenica 18 maggio a Campalto è in programma "Villaggio Laguna tra sport e folklore" Una giornata dedicata allo sport, attività ricreative e incontri, per riscoprire il valore dello stare insieme

Osservanza, dieci settimane di Centro estivo - Confermato pure il centro estivo by night con tre appuntamenti molto apprezzati: l'hamburgherata ... Una sana alternativa dallo stare chiusi in casa e trascorrere del tempo sui social. Con il parroco ...

Centro estivo per i figli, arriva un salasso per mamme e papà: «Un mese costa più di 700 euro». Come risparmiare con le tate condivise - L'ultimo giorno di scuola si avvicina e, per molte famiglie, porta con sé anche la stangata di inizio estate. Senza poter contare più su lezioni e orari fissi, mamma e papà devono far ricorso ai centr ...

Olgiate: molto apprezzato il "Centro Estivo in Fattoria" - lo abbiamo percepito ascoltando i loro riscontri a fine giornata – dichiara Paolo educatore del Centro Estivo - e ne abbiamo avuto riscontro grazie al fatto che in molti hanno allungato l ...