Molina Juventus l’innesto per fare il salto di qualità sulle fasce! Potrebbe arrivare a Torino con questo scambio | l’ipotesi che sta prendendo piede gasa i tifosi

La Juventus cerca di rafforzare le fasce per compiere il salto di qualità e, in questa direzione, si fa strada un'ipotesi di scambio con l’Atletico Madrid che entusiasma i tifosi. Con Vlahovic sempre più vicino alla cessione, il possibile arrivo di Molina rappresenterebbe un tassello fondamentale nel progetto bianconero. La sessione di mercato si infiamma: sarà davvero questa la mossa vincente? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Molina Juventus, l'innesto per fare il salto di qualità sulle fasce: tutti gli ultimi aggiornamenti sul terzino. Il calciomercato Juve si attiva. Con Dusan Vlahovic sempre più verso la cessione, Giovanni Albanese ha fornito un aggiornamento su un possibile scambio che potrebbe avvenire con l' Atletico Madrid. Il club spagnolo è interessato all'attaccante e potrebbe essere in uno scambio con Molina, terzino ex Udinese. PAROLE – «L'Atletico Madrid potrebbe inserire nei discorsi con la Juve per arrivare a Vlahovic, Molina. Ex Udinese che potrebbe far fare il salto di qualità sulla fascia e potrebbe essere molto più funzionale.

Tra lui e Motta quello che mi ha deluso di più è lui. Un paio d’anni alla Juve e non ha ancora capito la Juventus. Appena salta ci prendiamo la 4º stella. #Giuntoli Partecipa alla discussione

"Qualche innesto per fare il salto", #Giuntoli indica la strada per la #Juventus Partecipa alla discussione

