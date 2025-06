Moggi spiazza tutti | Conte mi ha detto che smaniava per venire alla Juventus! Comolli? Qui non è il Tolosa bisogna vincere

Moggi spiazza tutti con le sue parole: tra retroscena e strategie, l’ex dirigente juventino svela cosa avrebbe potuto essere e cosa invece non è stato. Conte, Comolli, Tudor e Gasperini sono solo alcuni dei nomi caldi di questa estate bianconera, e Moggi non ha paura di mettere i puntini sulle i. La Juventus sta vivendo un momento di grande fermento, ma una domanda resta: come cambierà il futuro?

Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato così del mancato ritorno di Conte, di Comolli, di Tudor e di Gasperini. A Juventibus, l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha toccato diversi temi d’attualità del mondo Juve. NUOVA DIRIGENZA – « Conosco Massara, non avrei dubbi su di lui. Le squadre che hanno un rivoluzione di questo tipo ci vogliono persone che riscuotono fiducia, come qualità ti dico Massara, ma Comolli probabilmente li conosce meglio di me. Dico di prestare attenzione perche questa è la Juventus, non è il Tolosa: qui bisogna vincere e e se non si vince bisogna fare le cose nel modo più decente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi spiazza tutti: «Conte mi ha detto che smaniava per venire alla Juventus! Comolli? Qui non è il Tolosa, bisogna vincere»

