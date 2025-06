Modulo e uomini | ecco come giocherà l’Inter di Chivu

L'Inter di Chivu si prepara a sorprendere, con un modulo strategico e scelte mirate in campo. Tra acquisti di talento, certezze consolidate e giovani promesse, il nuovo allenatore traccia la rotta per una stagione ricca di emozioni. E tutto prenderà il via dal prestigioso Mondiale per Club, un banco di prova fondamentale. Scopriamo insieme come i nerazzurri affronteranno questa entusiasmante avventura.

Cristian Chivu ha le idee chiare per la sua Inter. Tra modulo, acquisti, certezze e talenti in ascesa, ecco come giocheranno i nerazzurri con il nuovo allenatore. E inizierà tutto con il Mondiale per Club.

Mentre ci stiamo preoccupando del nuovo allenatore.mentre immaginiamo come farà giocare l’ @inter ,che modulo farà, che calciomercato chiederà, ascoltate Rocchi . L’infame ,non solo è ancora al suo posto.Non solo non si scusa per aver portato la serie A Partecipa alla discussione

Ecco perché l'#Inter ha preferito #Chivu a #Vieira Dietro le motivazioni dei nerazzurri c'è anche il modulo Partecipa alla discussione

