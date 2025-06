Modigliana proseguono i lavori nel cantiere di via Corbari E riprendono quelli in via Dei Frati

Modigliana si prepara a un nuovo impulso di sviluppo con i lavori in corso nelle vie Corbari e dei Frati. Dopo aver completato il rifacimento della rete fognaria e dei sottoservizi, l’attenzione si sposta sull’asfaltatura tra via A. Casadei e piazza G. Oberdan, prevista per lunedì prossimo. Lunedì 16 giugno, inoltre, riprenderanno i lavori nel primo tratto di via dei Frati, portando avanti un progetto che contribuirà a migliorare la qualità della vita e l’efficienza del paese.

Proseguono i lavori nel cantiere di via Corbari, dopo i lavori di rifacimento della rete fognaria e dei sottoservizi. Lunedì prossimo inizieranno i lavori di asfaltatura nel tratto compreso tra l'incrocio con via A.Casadei e piazza G.Oberdan. Lunedì 16 Giugno riprendono i lavori nel primo tratto.

