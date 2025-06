Modena non parla perché disabile | si allungano i tempi per la cittadinanza di Ismael

Modena si ferma nel silenzio di Ismael, giovane di 18 anni affetto da epilessia rara, che non ha potuto pronunciare le parole che sanciscono il suo sogno di cittadinanza. La sua storia mette in luce quanto ancora ci sia da fare per garantire diritti e inclusione a tutti, indipendentemente dalle sfide personali. È ora di ascoltare e agire, per costruire una società più giusta e solidale.

Il 18enne di origini brasiliane, nato a Napoli e residente a Modena, è affetto dalla rara forma di epilessia. Non è riuscito a pronunciare la fatidica formula "Sì, voglio diventare cittadino italiano". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, non parla perché disabile: si allungano i tempi per la cittadinanza di Ismael

