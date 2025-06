Mobilità al via la riqualificazione dell' area adiacente al Torrione

Pronti a scoprire un Ferrara più bella e vivibile? Da lunedì 9 giugno, il Comune dà il via ai lavori di riqualificazione dell’area accanto al Torrione di San Giovanni, tra corso Porta Mare e il campo sportivo. Un intervento strategico per valorizzare e rendere più funzionale questo spazio, cuore pulsante delle piste ciclabili che attraversano le Mura. Iscriviti...

