Mixtape | l’avventura musicale che racconta l’adolescenza attraverso emozioni immagini e canzoni

Una notte, tre adolescenti, un mondo da scoprire: Mixtape trasporterà i giocatori in un viaggio indimenticabile tra emozioni, immagini e canzoni, rievocando l'intensità dell'adolescenza. Con uno stile audace e una narrazione coinvolgente, questa avventura promette di diventare uno dei titoli più emozionanti del 2025. Preparatevi a rivivere i momenti più belli di quella fase magica della vita, perché questa esperienza vi toccherà il cuore.

Durante il Summer Game Fest 2025, Beethoven & Dinosaur e Annapurna Interactive hanno presentato Mixtape, una coming-of-age adventure che promette di essere uno dei titoli narrativi più emozionanti e stilisticamente audaci degli ultimi anni. In arrivo prossimamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass, pronto a catturare cuori con un mix travolgente di ricordi, musica e nostalgia. Una notte, tre amici, mille ricordi. Mixtape mette il giocatore nei panni di tre adolescenti al termine delle scuole superiori, riuniti per un'ultima notte insieme prima che le loro strade si separino per sempre.