Mission | Impossible – The Final Reckoning Tom Cruise ha stabilito un Guinnes World Record

Tom Cruise si distingue ancora come il vero eroe dell'azione, stabilendo un Guinness World Record davvero incredibile. Durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’attore ha completato 16 lanci con il paracadute tra le fiamme, dimostrando una dedizione senza pari alla spettacolarità. Un'impresa che non solo incarna il suo spirito avventuroso, ma ridefinisce gli standard del cinema d’azione: questa sfida epica rimarrà nella storia.

Tom Cruise ha ancora una volta ridefinito la follia cinematografica, guadagnandosi ufficialmente un Guinness World Record per una straordinaria sequenza di acrobazie eseguite durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning. L'attore è stato riconosciuto per aver completato con successo un record senza precedenti di 16 lanci con il paracadute mentre veniva avvolto dalle fiamme. Questa impresa straziante, nota in produzione come "Inferno Descent", è una parte centrale dell'atto finale del film e rappresenta un nuovo apice in quello che è considerato l'ultimo capitolo del suo acclamato franchise d'azione.

