Missili su Kharkiv strage di civili E Trump accusa l’Ucraina | Putin ha motivo di bombardare

La guerra in Ucraina infuria senza sosta, con Kharkiv sotto un attacco devastante che ha tolto la vita a civili innocenti, tra cui un bambino. Trump lancia un’accusa contro Kiev, affermando che i raid ucraini con droni in Russia hanno fornito a Putin un alibi per intensificare i bombardamenti. Mentre si prospetta un possibile incontro tra il presidente USA e Zelensky al G7 in Canada, il conflitto si consuma tra colpi di scena e tensioni internazionali. Continua a leggere.

