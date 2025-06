Mirco Omiccioli torna a Fano Calcio come nuovo allenatore

Mirco Omiccioli torna a Fano Calcio, questa volta nel ruolo di nuovo allenatore, portando con sé esperienza e passione. La società di via Toscanini ha ufficializzato il suo ritorno, sottolineando quanto Omiccioli rappresenti una figura amata e rispettata nel calcio fanese. Con un passato ricco di successi come giocatore e allenatore, il suo ritorno promette entusiasmo e grandi ambizioni per la stagione in corso. È il momento di riscoprire il talento di Omiccioli e scrivere insieme nuovi capitoli di successo.

Adesso è ufficiale, Mirco Omiccioli è il nuovo allenatore del Fano Calcio. L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio dalla società di via Toscanini con un comunicato nel quale si sottolinea il ritorno a Fano dell’allenatore: "Una figura ben nota agli appassionati locali, Omiccioli rappresenta una vecchia conoscenza del calcio fanese, avendo già lasciato un segno importante nel panorama sportivo cittadino, sia come giocatoreallenatore che come uomo di sport. Con un percorso ricco di esperienze a livello di serie D, Eccellenza e Promozione, reduce dalla vittoria nel campionato 202425 in Promozione con la Jesina Calcio, Omiccioli torna a Fano con entusiasmo e rinnovate ambizioni, pronto a mettere la sua competenza e passione al servizio della squadra e della città". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mirco Omiccioli torna a Fano Calcio come nuovo allenatore

