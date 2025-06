Minori e abuso di internet l’Italia sottoscrive il non paper FdI in prima linea a tutela degli adolescenti

mostrando sensibilità e responsabilità, dedica alla tutela dei minori online. La firma di Italia e degli altri paesi rappresenta un passo importante verso un ambiente digitale più sicuro e protetto per i nostri adolescenti, affinché possano navigare e crescere senza timori. È fondamentale che questa volontà si traduca presto in azioni concrete, affinché la sicurezza dei giovani diventi una priorità condivisa a livello europeo.

Accolgo con grande entusiasmo la sottoscrizione dell’Italia al non paper presentato da Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Danimarca e Slovenia che chiede una maggiore tutela dei minori dai rischi legati all’uso delle piattaforme digitali. Ci auguriamo che si possa velocemente arrivare in sede europea a una legislazione che preveda delle regole armonizzate sulla verifica dell’età. È significativa la crescente attenzione che la società civile, scientifica, accademica e il mondo dell’informazione stanno dedicando al grande problema dell’uso e abuso di internet tra gli adolescenti. E sono lieta che il disegno di legge, bipartisan, a mia firma, Madia, Malpezzi, unitamente ad altri parlamentari, sulla tutela dei minori nella dimensione digitale, stia contribuendo ad accendere i riflettori sull’argomento, diventando al contempo strumento di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Minori e abuso di internet, l’Italia sottoscrive il non paper. FdI in prima linea a tutela degli adolescenti

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Paper Minori Abuso

Italia e altri sei Paesi Ue fanno squadra per l’educazione digitale per i minori - Non-paper presentato assieme a Cipro, Danimarca, Francia, Grecia, Slovenia e Spagna. Valentini: "Famiglie siano centrali nell'educazione digitale" ... Lo riporta eunews.it

Contrasto alla pedopornografia, all'abuso e all’adescamento online dei minori - L’iniziativa, promossa e realizzata dagli operatori della Polizia Postale, si avvale del sostegno di Terre des Hommes Italia ... adescamento e dell’abuso online dei minori: il primo martedì ... msn.com scrive

Abusi sui minori: rischi elevatissimi dall’Ai, poca attenzione dai media - Sono stati 129.500 gli articoli su stampa e web italiani pubblicati nel 2024 riguardo gli abusi sui minori rispetto ... contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale. I numeri in Italia Il nostro ... Riporta vita.it

La STORIA di Francesca, SOPRAVVISSUTA agli ABUSI sessuali in infanzia