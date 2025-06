Minorenni in bicicletta senza fanali di notte | è allarme

Con l’arrivo dell’estate, l’attenzione delle autorità si intensifica per garantire la sicurezza di tutti. I controlli serali della Polizia Locale, tra cui il monitoraggio di minori in bicicletta senza fanali di notte, sono un elemento cruciale per prevenire incidenti e tutelare i giovani. La vigilanza costante rassicura le famiglie e rafforza il senso di comunità, dimostrando che la sicurezza viene prima di tutto.

Con l’avvio dell’estate, sono partiti i controlli straordinari serali della Polizia Locale in tutto il territorio della convenzione, con due pattuglie impegnate ieri sera 6 giugno fino alle ore 24. Controllato il rispetto dell'orario dei minimarket a Stra. Controllato un bar segnalato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Minorenni in bicicletta senza fanali di notte: è allarme

