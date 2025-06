Minorenne si finge carabiniere a Tarquinia e truffa nonna di 80 anni denunciato

A Tarquinia, un minorenne ha tentato di truffare un’anziana di 80 anni fingendosi il suo nipote, ma è stato scoperto e denunciato. La sua astuta finzione non è bastata a sfuggire alla giustizia, sottolineando l’importanza di vigilare e proteggere le persone più vulnerabili. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione contro le truffe, anche quelle più insidiose.

Un minorenne denunciato a Tarquinia per tentata truffa: ingannava un'anziana fingendosi nipote per ottenere denaro e gioielli.

