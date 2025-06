Minacciata in centro a Modena | 20enne respinge 2 ragazzini insistenti loro estraggono un coltello

Una tranquilla giornata nel cuore di Modena si è trasformata in un incubo per una 20enne, quando due ragazzini insistenti l’hanno avvicinata, portando a una scena di violenza e paura. La situazione si è aggravata con l’estrazione di un coltello, ma il tempestivo intervento della polizia locale ha evitato il peggio. È un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nel centro città e sulla crescente vulnerabilità dei giovani.

Modena, 7 giugno 2025 – L’hanno avvicinata con una certa insistenza. Quando lei, spaventata, ha provato ad allontanarli sono diventati aggressivi e alla fine hanno estratto un coltello. La giovane, terrorizzata, ha chiesto aiuto agli agenti della polizia locale che stavano transitando in quel momento e che sono subito intervenuti. A finire nei guai, nei giorni scorsi, due giovani tra cui un minorenne di origine straniera trovato in possesso di una quantità significativa di sostanza stupefacente e del materiale utile al suo frazionamento e confezionamento. Il ragazzino è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio mentre il coetaneo che si trovava con lui si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacciata in centro a Modena: 20enne respinge 2 ragazzini insistenti, loro estraggono un coltello

