Minaccia ed aggredisce i carabinieri dopo controllo in un bar | arrestato trentaseienne

Una notte di tensione a Guardea, quando i carabinieri hanno arrestato un uomo dopo un violento episodio in un bar. Il trentenne senegalese, durante un controllo, ha reagito con minacce e aggressioni nei confronti dei militari, costringendoli a intervenire con fermezza. Un episodio che sottolinea l'importanza di rispettare le forze dell’ordine e mantenere la calma in situazioni delicate. La sicurezza del territorio dipende dalla collaborazione di tutti.

I carabinieri di Amelia hanno arrestato un trentaseienne di origini senegalesi, nel corso della notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno. I militari sono intervenuti in un bar di Guardea, a seguito della chiamata pervenuta alla centrale operativa, dove era stata segnalata la presenza di un uomo -. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Minaccia ed aggredisce i carabinieri dopo controllo in un bar: arrestato trentaseienne

