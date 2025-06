Minaccia e perseguita l' ex compagna poi le distrugge l' auto | il codice rosso fa arrestare lo stalker

Una storia drammatica che culmina con un gesto estremo: l’ex compagno, dopo mesi di minacce e persecuzioni, distrugge l’auto della donna, lasciando Venezia sgomenta. Fortunatamente, grazie al Codice Rosso, lo stalker viene arrestato in tempo. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale intervenire rapidamente per proteggere le vittime di violenza e assicurare che il rispetto e la sicurezza tornino a prevalere nella nostra società.

VENEZIA - La macchina completamente distrutta: si tratta solo dell'ultimo atto del teatro di violenze subite dalla donna, che aveva deciso di troncare la relazione. È accaduto a Venezia,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Minaccia e perseguita l'ex compagna, poi le distrugge l'auto: il codice rosso fa arrestare lo stalker

