Minacce con il fucile Musica alta nel locale | Dovete smetterla

Una serata tranquilla in via Trieste si è trasformata in un episodio di vero spavento. Un uomo, infastidito dal volume della musica nel locale comunale, ha estratto un fucile e minacciato di sparare. La paura ha preso il sopravvento tra i presenti, evidenziando quanto sia importante mantenere il rispetto e la calma anche nelle situazioni più tese. La vicenda ci ricorda che la sicurezza deve sempre essere prioritaria, affinché tutti possano divertirsi senza rischi.

Infastidito dalla musica che riteneva essere ad alto volume, ha imbracciato un fucile e minacciato di sparare a chi si stava divertendo. È accaduto mercoledì sera in via Trieste dove nella sala polivalente comunale gestita dalla pro loco era in corso un evento e una festa si è trasformata in un momento di paura. Erano circa le 22, quando al numero di emergenza 112 è arrivata una segnalazione. Quando alcuni soci hanno chiamato i carabinieri hanno riferito, che mentre era in corso un evento nella “sala Nautilus“, uno spazio dove si tengono serate danzanti, un uomo era uscito sul balcone e aveva minacciato le persone presenti in sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minacce con il fucile. Musica alta nel locale: "Dovete smetterla"

