Milonga Solidaria alla Terrazza Mascagni il fascino del tango argentino nel segno della beneficenza | info e biglietti

Immergiti nell’atmosfera avvolgente del tango argentino alla Terrazza Mascagni, dove musica e passione si intrecciano in una serata indimenticabile. La Milonga Solidaria, giunta alla sua 18ª edizione e in occasione del ventennale, unisce divertimento e beneficenza, offrendo a tutti l’opportunità di ballare per una buona causa. Non perdere questa occasione unica di vivere il fascino del tango e fare del bene: info e biglietti disponibili ora!

Il fascino del tango argrentino alla Terrazza Mascagni. Con l'obiettivo, oltre a trascorrere una serata di ballo e divertimento, di fare beneficenza. È la Milonga Solidaria che sabato 14 giugno, in concomitanza col suo ventennale, torna a Livorno per la 18esima edizione della manifestazione la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Milonga Solidaria, alla Terrazza Mascagni il fascino del tango argentino nel segno della beneficenza: info e biglietti

