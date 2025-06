mille musulmani in preghiera a vallemiano

Una mattina di profonda condivisione e rispetto ha coinvolto mille musulmani in preghiera al centro polisportivo di Vallemiano, un gesto che ha unito diverse culture sotto un’unica voce di pace. La visita del vicesindaco Giovanni Zinni ha rafforzato il messaggio di inclusione nel cuore della comunità anconetana. Un momento che dimostra come la tolleranza e il dialogo siano fondamentali per costruire una convivenza armoniosa e ricca di valori condivisi.

Mille musulmani in preghiera ieri mattina al centro polisportivo comunale di Vallemiano, vicino al pallone geodetico. Una presenza insolita che ha visto anche la visita del vicesindaco Giovanni Zinni, arrivato per dare un segnale di inclusione nel territorio comunale anche per chi è di religione diversa. L'occasione è stata la " preghiera del sacrificio ", un incontro che vede riunirsi la comunità islamica di Ancona per pregare e per raccogliere generi alimentari e abbigliamento per le famiglie più povere. "Lo facciamo tutti gli anni – spiega Ahmed Shohel, 39 anni, rappresentante della comunità islamica dorica ed ex consigliere aggiunto del Comune di Ancona – due mesi dopo la fine del Ramadan.