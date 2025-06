Milito riabbraccia Lautaro Martinez e lo ringrazia | lo speciale gesto in Argentina

In un gesto di grande affetto e riconoscenza, Diego Milito ha riabbracciato Lautaro Martinez ad Avellaneda, il luogo che ha visto nascere il talento argentino. Dopo le recenti sfide con l’Inter, il capitano dell’Albiceleste ha scelto di tornare alle radici, dimostrando quanto il cuore possa sovrastare le ambizioni sportive. Un momento speciale che rafforza il legame tra passato e presente, lasciando intravedere nuovi importanti capitoli per entrambi...

Milito ritrova Lautaro Martinez e lo riabbraccia: il Toro è andato in visita dove tutto è iniziato, ad Avallaneda. Il capitano dell’ Inter Lautaro Martinez è in Argentina con la sua Nazionale e ne ha approfittato per fare un salto dalle parte di Avellaneda. Un modo per ritrovarsi dopo quanto successo nell’ultimo periodo con l’Inter e prima di rimettersi a disposizione della squadra e di chi la allenerĂ , un ex compagno di Milito, Chivu, al Mondiale per Club. « Grazie Lautaro per aver condiviso con i nostri ragazzi la tua storia di grandezza e umiltĂ . Sei sempre il benvenuto a casa tua!”»  ha scritto Diego pubblicando le foto della visita del capitano nerazzurro al loro centro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milito riabbraccia Lautaro Martinez e lo ringrazia: lo speciale gesto in Argentina

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lautaro Martinez Riabbraccia Argentina

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Milito riabbraccia Lautaro: “Grazie per aver condiviso tua grandezza e umiltà” - Lautaro è tornato nella casa del Racing, la squadra da cui è partito e dove giocava Dieguito che oggi è il presidente del club ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, Lautaro si consola in Argentina guardando il fratello nei playoff di basket ma porta sfortuna - Dimenticare il PSG: Lautaro ci prova con qualche giorno di riposo in Argentina. Il Toro ne ha approfittato per guardare il fratello nei playoff di basket assistendo però ad un'altra sconfitta. Segnala sport.virgilio.it

Inter, Lautaro scatena la polemica: il capitano risponde alle critiche - Lautaro Martinez ha parlato dal ritiro dell’Argentina: le sue ultime dichiarazioni hanno fatto storcere il naso ai tifosi. Come scrive spaziointer.it

I Met Lautaro Martinez