Milito riabbraccia Lautaro e il Principe scherza sul futuro del Toro

Milito riabbraccia Lautaro e il Principe scherza sul futuro del Toro. In attesa di affrontare il Mondiale per Club con l’Inter, Lautaro Martinez ha sfruttato la sosta per tornare nel suo stadio d’origine, quello del Racing Club de Avellaneda. Qui ha incontrato giovani promettenti e Diego Milito, attuale presidente del club, che gli ha regalato una maglia e lanciato una battuta sul suo imminente percorso: "Tra un paio di anni ne avrai una...".

In attesa di giocare il Mondiale per Club con l'Inter, Lautaro Martinez ha approfittato della sosta per tornare nello stadio che lo ha visto crescere e diventare grande, quello del Racing Club de Avellaneda. Qui ha incontrato un gruppo di ragazzi delle giovanili insieme a Diego Milito, attuale presidente del club. "El Principe" ha poi regalato una maglia al "Toro", lanciandogli anche provazione sul suo futuro: "Tra un paio di anni ne avrai una trentina, ti aspettiamo.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milito riabbraccia Lautaro... e il Principe scherza sul futuro del "Toro"

IL PRINCIPE E IL TORO: Diego Milito intervista Lautaro Martinez