Miley Cyrus | Nascondevo i soldi spesi per le droghe alla mia commercialista | li facevo rientrare sotto la voce abiti vintage Oggi la sobrietà è il mio Dio

Miley Cyrus rivela un capitolo oscuro del suo passato, confessando come nascondeva le spese per le droghe sotto la voce "abiti vintage". Oggi, con grande forza e maturità, ha abbracciato la sobrietà come il suo nuovo credo. La sua testimonianza ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, la rinascita è possibile e la speranza sempre presente.

Ospite di un podcast, la popstar americana si è aperta su una fase della sua vita in cui era solita drogarsi. «Sono così felice di essere sopravvissuta a quel periodo», ha commentato. Oggi Miley è felicemente sobria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Miley Cyrus: «Nascondevo i soldi spesi per le droghe alla mia commercialista: li facevo rientrare sotto la voce “abiti vintage”. Oggi la sobrietà è il mio Dio»

