Milarepa Murray Abraham | oggi soldi per armi ma no per cibo e arte

Nel mondo di oggi, sembra che i soldi siano destinati alle armi e al profitto, mentre arte e cibo spesso vengono trascurati. Murray Abraham, celebre per il suo talento e riconoscimenti internazionali, si unisce al cast del film italiano "Milarepa", diretto da Louis Nero, per raccontare una storia che ci invita a riflettere su valori e prioritĂ . Un universo in cui le scelte parlano forte e chiaro, lasciando il pubblico con molte domande sul nostro presente.

Roma, 7 giu. (askanews) - Murray Abraham, l'attore premio Oscar per il ruolo di Salieri in "Amadeus", recentemente nominato ai Golden Globe per "The White Lotus", è uno degli interpreti del film italiano "Milarepa", diretto da Louis Nero, nei cinema dal 19 giugno. Il regista torinese ha lavorato con un cast internazionale, composto fra gli altri da Isabell Allen, Harvey Keitel, Angela Molina, per raccontare una storia ambientata in un mondo post-apocalittico. Protagonista è Mila, una dodicenne, devastata dall'uccisione di suo padre e spinta dalla madre a imparare le arti magiche per mettere in atto una vendetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Milarepa", Murray Abraham: oggi soldi per armi ma no per cibo e arte

